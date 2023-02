Festival de cerfs-volants La Couronne, 29 avril 2023, Martigues .

Festival de cerfs-volants

2023-04-29 10:00:00 10:00:00 – 2023-05-01 18:00:00 18:00:00

Ils proposeront gratuitement des démonstrations de pilotables, de grosses structures, de cerfs-volants traditionnels et prodigueront leurs conseils pour aider les plus jeunes à la pratique du vol.

Initiation au gonflage de voile de traction, au lancer de boomerang, démonstration d’aéromodélisme, jardin du vent, lâchers de bonbons et vente de cerfs-volants.



– Des ateliers de confection de cerfs-volants seront mis en place pour les enfants et adolescents du samedi 29 avril au lundi 1er mai 2023, à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h (lundi uniquement le matin).

Ils se déroulent sur l’esplanade du poste de secours.

Les inscriptions se font sur place.



– Les ateliers en semaine, du mardi 25 au vendredi 28 avril 2023 : Ils sont ouverts aux groupes sur réservation par courriel (et dans la limite des places disponibles). Ils sont menés par des artistes internationaux qui proposeront aux jeunes et aux personnes handicapées de fabriquer des cerfs-volants traditionnels ou des objets éoliens, de s’initier au cerf-volant pilotable ou à la voile de traction.



– Les démonstrations : au centre de la plage, dans un espace clos, par mesure de sécurité. La beauté du cerf-volant ou le désir d’aller à la rencontre des cerfs-volistes ne doit pas vous faire oublier qu’ils peuvent représenter un danger. Monofils, grosses structures, cerfs-volants traditionnels, tous rivalisent d’originalité et illuminent le ciel de leurs couleurs. Vous pourrez sans problème les admirer d’un peu plus loin.



– Le jardin du vent : vous pouvez vous y promener et admirer l’inventivité et la créativité de leur metteur en scène.

– Les lâchers de bonbons : ils sont programmés en fonction de l’aérologie et réservés aux plus jeunes enfants.



– L’espace public : un espace est spécialement réservé au public qui souhaite s’essayer à la pratique du cerf-volant.



Le Festival de cerfs-volants est organisé par l’association Coup de Vent, en partenariat avec la Ville de Martigues, la Région PACA, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, l’Association pour l’Animation des Centres Sociaux et des Maisons de quartier et Radio Maritima.



Entrée et parking gratuit.

Trois jours de fête sur la plage du Verdon pour ce grand week-end.

Vous avez rendez vous avec une cinquantaine de cerfs-volistes internationaux.

Une dizaine de pays seront représentés.

Plusieurs régions de France seront également présentes.

+33 6 85 56 99 01 Résa groupes ateliers semaine

