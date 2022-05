Festival de caves : TROIS CONTES DE GRIMM Saint-Juan Saint-Juan Catégories d’évènement: Doubs

Saint-Juan Doubs Saint-Juan 8 EUR Rendez-vous le 12 juin à St Juan, pour assister au festival de caves.

Anne-Laure Sanchez raconte, seule en scène, ces trois contes qui parlent d’oiseaux, lien entre le ciel et la terre.

Réservation obligatoire

