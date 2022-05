Festival de caves : Télémarque, 4 juin 2022, .

Festival de caves : Télémarque

2022-06-04 – 2022-06-04

À l’occasion du Festival de caves, l’équipe vous propose une représentation de “Télémaque” le samedi 4 juin à 20h à Avrigney-Virey. Il est préférable de réserver vos places, vous pouvez contacter le : 06.18.32.53.77 ou via le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/association-europeenne-du-festival-de-caves/evenements/telemaque-le-4-juin

Le rendez-vous aura lieu à la place du Monument aux morts d’Avrigeny-Virey.

Synopsis : “Un homme, seul, hanté par des voix imprécises, mène une enquête

obsessionnelle. Il collecte des traces, sonores ou mnésiques, pour recomposer quoi? Le puzzle de son passé ? Un récit fondateur? Sa propre identité ? Sait-il

seulement ce qu’il cherche? Il cherche. Il poursuit, tenace, incapable de renoncer

au besoin de comprendre, à la soif de savoir, au plaisir minutieux de collecter d’infimes détails qui, c’est certain, composent sa vérité profonde.

Mise en scène de Céline Cohen – Avec Régis Goudot – Création sonore et musicale de Mathieu Hornain et Wilfried Tisseyre – Costumes de Louise Yribarren – En coproduction avec la Cie Voraces.

