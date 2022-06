Festival de Caves : spectacle Je vous demande Ségur-le-Château Ségur-le-Château Catégories d’évènement: 19230

Ségur-le-Château 19230 Ségur-le-Château 20h, la ruelle. Nombre de spectateurs limité : la réservation est indispensable ! lien réservation Helloasso: https://urlz.fr/i5yj . Comment pardonner, comment se faire pardonner ? Entre plaidoiries et récits de l’accusé, c’est à un entremêlement d’histoires que le public est invité à voir, à entendre parfois, à imaginer surtout. Mais peut-on vraiment affronter sa propre monstruosité ?

Les lieux de représentation sont tenus secrets !

Explorer la place du « monstre ». Entendre son histoire, son parcours et d’un point de vue de ses défenseurs comment prendre la défense de l’impossible, comment défendre ce qui semble être indéfendable ? La parole de ceux qui accusent et de ceux qui défendent interpellent le public dans un rapport direct. Comment pardonner, comment se faire pardonner ? Parents, proches et victimes sont invités à évoquer, avouer et parler de l’ accusé. Les différents récits relèvent de l’anecdotique mais font office de ciment. C’est un entremêlement d’histoires que le public est invité à voir, à entendre parfois, à imaginer surtout. Mais peut-on vraiment affronter sa propre monstruosité ?

Texte : Gary Nadeau. Mise en scène : Gary Nadeau. Avec Clémentine Aubry. création 2022 – Collectif L'GA / Collectif Mixeratum Ergo Sum.

