Festival de caves – Sept secondes (In God We trust) Montmirey-le-Château Montmirey-le-Château Catégories d’évènement: Jura

Montmirey-le-Château

Festival de caves – Sept secondes (In God We trust) Montmirey-le-Château, 13 juin 2022, Montmirey-le-Château. Festival de caves – Sept secondes (In God We trust) Montmirey-le-Château

2022-06-13 – 2022-06-13

Montmirey-le-Château Jura Montmirey-le-Château Sept secondes raconte le quotidien d’un bombardier américain qui largue des bombes tel un adolescent devant sa console de jeux. Au même moment, dans le fond des États-Unis, sa famille, fière de son héros, prépare un pique-nique. « Quand de graves événements se déroulent, on se questionne toujours sur le fait de se trouver sur scène. Texte de Falk Richter – Mise en scène de Julien Barbazin – Avec Julien Jobert – Lumières de Douzenel – Son d’Antoine Lenoble – En coproduction avec la Cie Les Écorchés Sur réservation Sept secondes raconte le quotidien d’un bombardier américain qui largue des bombes tel un adolescent devant sa console de jeux. Au même moment, dans le fond des États-Unis, sa famille, fière de son héros, prépare un pique-nique. « Quand de graves événements se déroulent, on se questionne toujours sur le fait de se trouver sur scène. Texte de Falk Richter – Mise en scène de Julien Barbazin – Avec Julien Jobert – Lumières de Douzenel – Son d’Antoine Lenoble – En coproduction avec la Cie Les Écorchés Sur réservation Montmirey-le-Château

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Montmirey-le-Château Autres Lieu Montmirey-le-Château Adresse Ville Montmirey-le-Château lieuville Montmirey-le-Château Departement Jura

Montmirey-le-Château Montmirey-le-Château Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmirey-le-chateau/

Festival de caves – Sept secondes (In God We trust) Montmirey-le-Château 2022-06-13 was last modified: by Festival de caves – Sept secondes (In God We trust) Montmirey-le-Château Montmirey-le-Château 13 juin 2022 Jura Montmirey-le-Château

Montmirey-le-Château Jura