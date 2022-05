Festival de caves – Oublie-moi. Menotey, 6 juin 2022, Menotey.

Festival de caves – Oublie-moi. Menotey

2022-06-06 – 2022-06-06

Menotey

Oublie-moi. déambule parmi les chemins sinueux de nos illusions. Celles qui nous portent, comme celles qui nous perdent. Perdre le fil de l’histoire, tel est le labyrinthe dans lequel se trouve cet homme en quête d’une femme disparue, perdue dans un silence insoutenable… Quelque chose a raturé son cerveau et l’empêche de se souvenir. Ce seul en scène s’inspire librement du mythe d’Orphée et Eurydice pour interroger le regard et les eaux troubles de l’oubli avec tendresse et humour.

Texte et mise en scène de Parelle Gervasoni – Avec René Turquois – Costumes de Louise Yribarren – En coproduction avec la Cie Pistë

Sur réservation !

Menotey

