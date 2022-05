Festival de caves – Les Tigres Dole, 9 juin 2022, Dole.

Festival de caves – Les Tigres Dole

2022-06-09 – 2022-06-09

Dole Jura

La nouvelliste Katherine Mansfield rencontre John Middleton Murry, directeur d’une petite revue littéraire londonienne. Le jeune couple, guidé par sa passion dévorante pour la littérature et les arts, s’engage dans une vie parsemée de voyages et d’errances. Mais quelques années plus tard, en pleine ascension, Katherine contracte une maladie infectieuse. Poussée par l’incertitude du temps qui lui reste à vivre et face à la distance qui s’installe avec John, elle rassemble ses forces pour continuer d’écrire. Ses correspondances et son journal témoignent de la course effrénée à l’accomplissement d’une œuvre littéraire aujourd’hui reconnue comme majeure.

Texte et mise en scène de Lionel Armand – Avec Anne-Laure Sanchez et Thomas Champeau – Costumes de Louise Yribarren – Son de Grégory Herail. – En coproduction Cie Les Désaxés Théâtre 1913

Sur réservation !

La nouvelliste Katherine Mansfield rencontre John Middleton Murry, directeur d’une petite revue littéraire londonienne. Le jeune couple, guidé par sa passion dévorante pour la littérature et les arts, s’engage dans une vie parsemée de voyages et d’errances. Mais quelques années plus tard, en pleine ascension, Katherine contracte une maladie infectieuse. Poussée par l’incertitude du temps qui lui reste à vivre et face à la distance qui s’installe avec John, elle rassemble ses forces pour continuer d’écrire. Ses correspondances et son journal témoignent de la course effrénée à l’accomplissement d’une œuvre littéraire aujourd’hui reconnue comme majeure.

Texte et mise en scène de Lionel Armand – Avec Anne-Laure Sanchez et Thomas Champeau – Costumes de Louise Yribarren – Son de Grégory Herail. – En coproduction Cie Les Désaxés Théâtre 1913

Sur réservation !

Dole

dernière mise à jour : 2022-04-21 par