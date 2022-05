Festival de caves Les Hôpitaux-Neufs, 4 juin 2022, Les Hôpitaux-Neufs.

Festival de caves Le Vert Clair 1 place de la mairie Les Hôpitaux-Neufs

2022-06-04 – 2022-06-04 Le Vert Clair 1 place de la mairie

Les Hôpitaux-Neufs Doubs

Une nouvelle collaboration entre le comité d’animation, Malbuisson’art et culture ouverte. Nous vous proposons le festival de caves; des créations théâtrales jouées en sous-sol. Le samedi, 20h, à Malbuisson “je ne sais rien, je suis juste là” et le dimanche, 18h aux Hôpitaux-Neufs “Télémaque”. Infos et réservations: www.festivaldecaves.fr

vertclair@mairiehopitauxneufs.fr +33 7 71 26 90 52 https://www.le-vert-clair.fr/

Le Vert Clair 1 place de la mairie Les Hôpitaux-Neufs

