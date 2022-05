Festival de caves : Les comtes de Grimm Marnay, 17 juin 2022, Marnay.

Festival de caves : Les comtes de Grimm Marnay

2022-06-17 – 2022-06-17

Marnay Haute-Saône

À l’occasion du Festival de caves, l’équipe vous propose une représentation de “Les comtes de Grimm” le vendredi 17 juin 2022 à 20 h 00 à Marnay. Il est préférable de réserver vos places, vous pouvez contacter le : 06.18.32.53.77 ou via le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/association-europeenne-du-festival-de-caves/evenements/les-contes-de-grimm-le-17-juin

Le rendez-vous aura lieu sur la Place de l’Hôtel de Ville de Marnay.

Synopsis : “Anne-Laure Sanchez raconte, seule en scène, ces trois contes qui parlent d’oiseaux, lien entre le ciel et la terre. Ici rien n’est représenté et pourtant

tout existe par la puissance de la parole et de l’évocation : l’imaginaire se construit collectivement entre conteuse et public. Mise en scène de Julien Gauthier – Avec Anne-Laure Sanchez – Costumes de Louise Yribarren – En coproduction avec la Cie Théâtre du Lyon.”

Marnay

