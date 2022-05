Festival de caves – L’abri Dole, 20 mai 2022, Dole.

Festival de caves – L’abri Dole

2022-05-20 – 2022-05-20

Dole Jura

Un abri, au milieu d’une lande désertique. D’un côté la ville, de l’autre, une région délaissée et interdite. L’égal vit dans l’abri. Le double atterrit là, au hasard d’une longue errance. Il a fui hors de la ville. La rencontre de ces deux figures. Et la zone interdite ? Pourquoi ne pas essayer d’en franchir le seuil et de s’y trouver ensemble ? Quitte à s’y perdre et disparaître ?

Texte de Simon Vincent – Mise en scène de Paul Schirck – Avec Bérénice Hagmeyer et René Turquois – Musique originale de Simon Pineau – Costumes de Louise Yribarren – En coproduction avec la Cie l’Armoise Commune

Sur réservation

