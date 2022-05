Festival de caves : L’abri Avrigney-Virey Avrigney-Virey Catégories d’évènement: Avrigney-Virey

Avrigney-Virey Haute-Saône Avrigney-Virey 8 EUR À l’occasion du Festival de caves, l’équipe vous propose une représentation de “L’abri” le jeudi 19 mai 2022 à 20 h 00 à Avrigney-Virey. Il est préférable de réserver vos places, vous pouvez contacter le : 06.18.32.53.77 ou via le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/association-europeenne-du-festival-de-caves/evenements/l-abri-le-19-mai-1

