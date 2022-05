FESTIVAL DE CAVES 2022: Quand caresse le loup Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Besançon Doubs 8 8 EUR FESTIVAL DE CAVES Quand caresse le loup QUAND CARESSE LE LOUP

À BESANÇON, LES 01 ET 02 JUIN

Texte de Simon Vincent – Mise en scène

de Régis Goudot – Avec Simon Vincent –

Costumes de Louise Yribarren

Un homme, perdu dans la montagne,

cherche son chemin dans la neige, Réservations

Les lieux sont tenus secrets jusqu’au soir

de la présentation. Le nombre de spectateurs

est limité à 19. Tous les spectacles sont à 20h.

Le lieu du rendez-vous vous sera donné lors

de la réservation et nous y sommes présents

30 minutes avant le début du spectacle.

Il est indispensable de réserver :

En ligne sur le site www.festivaldecaves.fr

Par mail : contact@festivaldecaves.fr

Au 06 18 32 53 77 de 13h30 à 19h tous les

jours, sauf dimanche, pas de réservation

sur la messagerie

Tarifs

12 € plein tarif

8 € étudiant, demandeur d’emploi, carteavantagejeune

30 € pass 3 spectaclesen vente aubureau du festival

