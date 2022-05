FESTIVAL DE CAVES 2022 : Les Tigres Fontain Fontain Catégories d’évènement: Doubs

FESTIVAL DE CAVES 2022 : Les tigres À Geneuille le 19 juin Réservations

Les lieux sont tenus secrets jusqu’au soir

de la présentation. Le nombre de spectateurs

est limité à 19. Tous les spectacles sont à 20h.

Le lieu du rendez-vous vous sera donné lors

de la réservation et nous y sommes présents

30 minutes avant le début du spectacle.

Il est indispensable de réserver :

En ligne sur le site www.festivaldecaves.fr

Par mail : contact@festivaldecaves.fr

Au 06 18 32 53 77 de 13h30 à 19h tous les

jours, sauf dimanche, pas de réservation

sur la messagerie

Tarifs

12 € plein tarif

8 € étudiant, demandeur d’emploi, carteavantagejeune

30 € pass 3 spectaclesen vente aubureau du festival

47 € pass 5 spectaclesen vente aubureau du festival Fontain

