FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS – QUATUOR HERMES – QUATUOR ELLIPSE

26 août 2022

2022-08-26 – 2022-08-26 Concert Quatuor Hermès – Quatuor Ellipse

Musique classique QUATUOR HERMES – QUATUOR ELLIPSE Karol Beffa : Quatuor à cordes (création 2022), Co-commande du Festival de Caunes-Minervois et Passion Fontfroide

Franz Schubert : Quatuor no 14 en do mineur , “ La Jeune Fille et la Mort “

Félix Mendelssohn : Octuor à cordes en mi bémol majeur op 20 A découvrir à l’occasion du Festival de Caunes-Minervois ! 6 jours de musique : Jazz, musique du monde, classique dernière mise à jour : 2022-04-15 par

