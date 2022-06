FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS – NEW YORK TANGO TRIO

Jazz Avec RICHARD GALLIANO, accordéon Sébastien Giniaux : guitare & violoncelle

Diego Imbert : contrebasse A découvrir à l’occasion du Festival de Caunes-Minervois ! 6 jours de musique : Jazz, musique du monde, classique. dernière mise à jour : 2022-04-15 par

