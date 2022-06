FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS – CONCERT HOMMAGE A GABRIEL YARED

2022-08-25 21:30:00 – 2022-08-25 Concert Hommage à Gabriel Yared

Musique classique HOMMAGE A GABRIEL YARED – Musiques de films

Gabriel Yared : Composition, direction, piano

Héloïse Poulet : Soprano

Juan-José Mosalini : Bandonéon

Thomas Savy : Saxophone Avec la participation de musiciens de l’orchestre national de France et de l’orchestre national du Capitole de Toulouse, interprèteront les plus grands succès de Gabriel Yared : Tatie Danielle, L’Amant, Le Patient Anglais, 37°2 Le Matin, Le Talentueux Mr Ripley, Camille Claudel,… A découvrir à l’occasion du Festival de Caunes-Minervois ! 6 jours de musique : Jazz, musique du monde, classique dernière mise à jour : 2022-04-15 par

