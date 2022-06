FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS – CONCERT D’OUVERTURE MAJAKKA

2022-08-22 21:00:00 – 2022-08-22 Concert de JAZZ – MAJAKKA Jean-Marie Machado : piano & compositions

Keyvan Chemirani : zarb & percussions

Jean-Charles Richard : saxophones

Vincent Ségal : violoncelle La musique de Jean-Marie Machado ne souffre pas de frontières et s’hybride pour faire dialoguer cultures et langages. Dans cet album, le pianiste réunit sous le joli nom de Majakka (le phare en finnois) différents morceaux qui ont apporté à sa route musicale une couleur particulière, inspirée de son héritage culturel, de ses rencontres et de son prolifique parcours de compositeur.

Les mélodies, les sons, les timbres, les rythmes, les titres évocateurs des pièces… tout est riche et généreux sur Majakka. Poétique, ciselé, tantôt en rondeur délicate, tantôt en grande ferveur. A découvrir à l'occasion du Festival de Caunes-Minervois ! 6 jours de musique : Jazz, musique du monde, classique

