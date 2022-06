FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS – CONCERT DE CLOTURE

FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS – CONCERT DE CLOTURE, 27 août 2022

2022-08-27 – 2022-08-27 Concert de clôture du Festival de Caunes-Minervois Avec un concert de musique classique : Erno Dohnányi : Sérénade pour trio a cordes en ut majeur op 10

Max Bruch : 4 pièces op 83 , pour clarinette , alto et piano

W.A Mozart : Quatuor pour piano et cordes no 1 en sol mineur Fabrizio Chiovetta : piano – Mariko Inaba-Messina : violon – Lise Berthaud : alto – Marc Coppey : violoncelle – Patrick Messina : clarinette dernière mise à jour : 2022-04-15 par

