Caunes-Minervois Aude Caunes-Minervois 25 EUR Concert de Bernardo SANDOVAL

Scène ouverte aux Talents de la Région Occitanie BERNARDO SANDOVAL, guitare & chant

Serge Lopez : guitare & chant

Jean-Denis Rivaleau : percussions « Je n’aime pas que l’on m’enferme dans un style musical. J’ai aimé partager ma musique avec des musiciens du monde entier. J’ai travaillé avec des musiciens africains, brésiliens, mexicains, cubains… J’ai vécu avec eux, chez eux. J’ai découvert des pays, des cultures, des hommes qui m’ont bouleversés et qui m’ont aidé à me construire » Bernardo Sandoval. Plus qu’une revendication, voilà l’empreinte même de ce musicien flamenco dont la notoriété a grandi en France et dans le monde. A découvrir à l’occasion du Festival de Caunes-Minervois ! 6 jours de musique : Jazz, musique du monde, classique info@festival-caunes-minervois.org +33 6 76 13 73 16 https://www.festival-caunes-minervois.org/ Caunes-Minervois

