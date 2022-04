FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS – AQUELES CLAPAS BAND Caunes-Minervois Caunes-Minervois Catégories d’évènement: Aude

Caunes-Minervois

FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS – AQUELES CLAPAS BAND
2022-08-24

2022-08-24 11:30:00 11:30:00 – 2022-08-24

Caunes-Minervois Aude Concert par Aqueles Clapas Band

Talents Région Occitanie Dans la journée du 24 août, la musique sort de l’enceinte de l’abbaye, Aquelès Clapas Band joue pour qui veut, qui passe, qui s’arrête là… A découvrir à l’occasion du Festival de Caunes-Minervois ! 6 jours de musique : Jazz, musique du monde, classique Caunes-Minervois

