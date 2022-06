FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS – AQUELES CLAPAS BAND

FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS – AQUELES CLAPAS BAND, 24 août 2022, . FESTIVAL DE CAUNES-MINERVOIS – AQUELES CLAPAS BAND

2022-08-24 – 2022-08-24 Concert par Aqueles Clapas Band

Scène ouverte aux Talents de la Région Occitanie TRIO VOCAL AQUELES Aimé Brees, Benoît Vieu, Jocelyn Papon : voix

Vincent Boisseau : clarinettes

Guillaume Cardey de Soos : trompette/bugle

Daniel Beltramo : euphonium/tuba

Thomas Doméné : batterie/percussions

Giuseppe Caruso : trombone A découvrir à l’occasion du Festival de Caunes-Minervois ! 6 jours de musique : Jazz, musique du monde, classique dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville