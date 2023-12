Les Petites Vertus Festival de Castelfiorentino Castelfiorentino, 21 mars 2024 08:00, Castelfiorentino.

Les Petites Vertus 21 et 22 mars 2024 Festival de Castelfiorentino Réservation auprès de la compagnie : 06 78 98 47 87 ou cie.melampo@gmail.com

Sur scène trois générations : le grand-père, la mère… et l’enfant.

Dans cette nouvelle création à destination de la petite enfance, Eleonora Ribis souhaite

raconter le lien parent/enfant. Une relation qui se construit chaque jour, à travers chaque

geste.

Sur scène, les mains, les corps racontent ce dialogue entre générations : du premier geste

d’accueillir au monde à celui de laisser partir … Pour accueillir à nouveau.

Dans un dispositif qui serre ensemble le public et la scène comme les bras du parent entourent

l’enfant, à chaque séance un tout-petit du public viendra participer à la construction de ce

rapport.

Un rapport, un dialogue fait de silence et de mots.

Les mots de Natalia Ginzburg, auteur de «Les petites vertus», viendront comme une évocation,

comme une tendre caresse, toucher nos oreilles.

Festival de Castelfiorentino Castelfiorentino Castelfiorentino 50051 Firenze Toscane [{« type »: « link », « value »: « http://cie-melampo.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « Cie.melampo@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-21T09:00:00+01:00 – 2024-03-21T09:30:00+01:00

2024-03-22T09:00:00+01:00 – 2024-03-22T09:30:00+01:00

Eleonora Ribis Laurent Dupont