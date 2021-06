FESTIVAL DE CARCASSONNE – SUZANE ET GRAND CORPS MALADE Carcassonne, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Carcassonne.

FESTIVAL DE CARCASSONNE – SUZANE ET GRAND CORPS MALADE 2021-07-21 20:30:00 – 2021-07-21

Carcassonne Aude

45 45 EUR

20H30 – SUZANE« Toï Toï ». Dans les arts de la scène, c’est ce que l’on se dit pour se souhaiter bonne chance avant une représentation. Phonétiquement, c’est encore le jouet, en anglais. Et Suzane aime jouer : se jouer des codes, et faire jouer ses histoires et ses personnages. Car ce sont des histoires vraies qu’elle nous conte. Rarement une artiste aura aussi bien décrypté son époque, sans slogan ni drapeau. Avec une générosité pas dupe et une soif inextinguible d’aventure sans

filet : Suzane est prête à conquérir la scène du Théâtre Jean-Deschamps ! Élue Révélation scène de l’année aux Victoires de la Musique 2020.

22H – GRAND CORPS MALADE : entre une sélection de ses classiques et les titres phares de son dernier album «Mesdames», entre morceaux intimistes et rythmiques musclées/électro, le prochain concert de Grand Corps Malade à Carcassonne s’annonce incontestablement riche et varié.

Un album en hommage aux femmes, composé de 10 duos avec notamment Véronique Sanson, Louane, Suzane, Camille Lellouche, Laura Smet, Julie & Camille Berthollet mais aussi Manon, Amuse-Bouche et Alicia, « Parce que l’avenir appartient à celles qu’on aime trop ». Avec 3 musiciens dont Mosimann (DJ et réalisateur de l’album «Mesdames» ), Grand Corps Malade nous emmène dans son univers engagé, parfois grave, parfois drôle… toujours poétique. Spectacle produit par Jean-Rachid pour Rachidou Music «Mais je t’aime» élue Chanson originale de l’année aux Victoires de la Musique 2021.

pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr +33 4 68 11 59 15

