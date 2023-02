FESTIVAL DE CARCASSONNE – STEPHAN EICHER + VÉRONIQUE SANSON, 15 juillet 2023, Carcassonne A.D.T. de l'Aude / OMT Carcassonne .

FESTIVAL DE CARCASSONNE – STEPHAN EICHER + VÉRONIQUE SANSON

2023-07-15 20:30:00 20:30:00 – 2023-07-15

Carcassonne

Aude

60 60 EUR

20H30 : STEPHAN EICHER

En 2023, l’album « Carcassonne » de Stephan Eicher fête ses 30 ans ! L’artiste est donc de retour pour une date unique au Festival où il proposera des morceaux revisités pour l’anniversaire du disque ! Une création exceptionnelle pour le Festival et la Ville de Carcassonne qu’il affectionne tant !

L’an dernier, l’artiste a inauguré la nouvelle scène Bellevue au charme idyllique et intimiste du Festival OFF de Carcassonne avec 2 concerts gratuits créant l’événement au pied de la Cité Médiévale. Cet été, suite à la sortie de “Ode”, son nouvel album disponible depuis le 28 octobre 2022, Stephan Eicher reprend la route des festivals et proposera un spectacle inédit au Théâtre Jean-Deschamps ! Un concert qui vous réserve de belles surprises et trouve tout son sens à Carcassonne…

22H : VÉRONIQUE SANSON

Six ans après son dernier passage au Festival de Carcassonne, Véronique Sanson est de retour et présente aujourd’hui son nouveau spectacle, Hasta Luego, entourée de ses fidèles musiciens et dans un répertoire remanié.

Véronique Sanson enflamme les salles de concert de France et de Navarre depuis bientôt cinq décennies. La scène est sa raison de vivre. Ce concert, dans le sublime cadre médiéval du Théâtre Jean-Deschamps, est l’occasion unique de découvrir les nouveaux titres de son prochain album… mais aussi et surtout de retrouver cette générosité intacte et ce féroce appétit de faire vibrer toute une salle au son de sa voix, reconnaissable entre toutes, avant de rentrer chez soi des étoiles plein les yeux.

pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr +33 4 68 11 59 15 https://www.festivaldecarcassonne.fr/

