2022-07-09 – 2022-07-09 Un violon à… Carcassonne

Après la sortie de l’album « Un Violon à Paris » en novembre 2021, Renaud Capuçon et Guillaume Bellom prennent la route pour partager en concert quelques titres de cet album, en public, et une nouvelle fois au Château Comtal ! « Après avoir joué chaque matin pendant 56 jours lors du confinement avec Guillaume Bellom, nous avons gravé cet album pour remercier le public de sa fidélité et de sa ferveur. Cet été, nous porterons ce programme sur de nombreuses scènes françaises pour retrouver ce public qui nous a tant manqué » – Renaud Capuçon dernière mise à jour : 2022-03-30 par

