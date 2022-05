FESTIVAL DE CARCASSONNE – ORELSAN

2022-07-31 21:30:00 – 2022-07-31 58 58 EUR Après sa tournée sold-out ayant remporté la Victoire de la Musique du meilleur live en 2019, OrelSan repart en tournée avec son équipe pour vous présenter un live inédit. Disponible depuis fin novembre 2021, son dernier album Civilisation propose 15 nouveaux titres : un album qui était déjà disque d’or avant même sa sortie, avec plus de 50 000 précommandes ! Une semaine après, l’album s’est écoulé à 138 929 exemplaires, le rendant disque de platine. Il s’agit du plus gros démarrage en première semaine depuis l’ère du streaming dans l’histoire du rap français. Véritable phénomène, OrelSan créé l’événement partout où il passe et ce sera bien évidemment aussi le cas cet été au Festival de Carcassonne 2022 ! dernière mise à jour : 2022-01-07 par

