FESTIVAL DE CARCASSONNE – LP + RAG’N’BONE MAN, 25 juillet 2022, .

FESTIVAL DE CARCASSONNE – LP + RAG’N’BONE MAN

2022-07-25 20:30:00 – 2022-07-25

20h30 – LP

4 ans après son dernier passage au Théâtre Jean- Deschamps, LP revient au Festival de Carcassonne !

Auteur-compositrice-interprète au plus de deux milliards de streams et à la communauté internationale de fans, elle viendra présenter en live son nouvel album Churches, paru en octobre 2021. LP déclare à son propos : Cet album est comme un ami. Un ami qui m’a fait traverser l’une des périodes les plus éprouvantes de l’histoire de l’humanité et une période assez éprouvante de mon histoire personnelle. Il y a tellement d’histoires réelles et de prises de conscience que j’ai l’impression d’avoir pu partager ici.

Luxuriant et captivant ce nouvel album composé de 15 titres signe le retour en grande pompe d’une des figures incontournables de la scène pop mondiale. Fort des singles ‘The One That You Love’, ‘How Low Can You Go’, ‘One Last Time’ et le récent ‘Goodbye’, Churches est une perle pop qui a déjà tout d’un classique. Un concert à ne surtout pas manquer !

22h15 – Rag’n’Bone Man

Après la sortie de son célèbre premier album Human, Rag’n’Bone Man dévoilait en mai 2021 un second disque très attendu Life by Misadventure. Solidement établi comme l’un des artistes britanniques les plus populaires de la dernière décennie, l’année 2017 était signée Rag’n’Bone Man : il reste numéro 1 des charts européens pendant des semaines avec son single Human, domine le classement iTunes dans 46 pays, joue une tournée européenne à guichets fermés et se voit décerner ses deux premiers BRIT Awards : Critics’ Choice Award et Révélation britannique de l’année !

Aujourd’hui, le colosse à la voix d’or revient et est prêt à s’affirmer comme l’un de ces talents authentiques et originaux. Car même s’il a soul et funk tatoués sur ses doigts, Rag’n’Bone Man est surtout un homme de blues dont la voix et les chansons envoûtent le public.

Rendez-vous est donné le 25 juillet au Théâtre Jean- Deschamps pour un concert incontournable avec en live Human, Skin, Giant, Run, All You Ever Wanted… et bien sûr les derniers titres de Life by Midsaventure.

dernière mise à jour : 2022-01-07 par