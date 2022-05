FESTIVAL DE CARCASSONNE – LOUANE, 30 juillet 2022, .

FESTIVAL DE CARCASSONNE – LOUANE

2022-07-30 21:30:00 – 2022-07-30

On connaît bien Louane. On l’a vue grandir sous nos yeux, sortir un album (Chambre 12), puis deux (Louane), chacun certifié triple platine. Après son second album, sorti en 2017, suivi de deux tournées à guichets fermés, Louane a pris le temps de respirer. De prendre du recul sur une existence faite de bonheurs et de douleurs intenses : tout, dans sa vie, a toujours été très noir, ou très blanc. Ces joies, ces failles, ces victoires et ces champs de bataille, Louane les expose plus que jamais auparavant. Dans Joie de vivre, l’album qui lui ressemble le plus. Et peut-être, aussi, son disque le plus touchant.

4 ans après son dernier passage au Théâtre Jean-Deschamps, Louane revient sur la scène du Festival de Carcassonne, avec Louane en couleurs, pour un concert qui s’annonce déjà exceptionnel !

dernière mise à jour : 2022-01-07 par