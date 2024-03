FESTIVAL DE CARCASSONNE « LE MONTESPAN » DE JEAN TEULÉ Carcassonne, jeudi 4 juillet 2024.

FESTIVAL DE CARCASSONNE « LE MONTESPAN » DE JEAN TEULÉ Carcassonne Aude

Jeudi 4 juillet, venez (re)découvrir Le Montespan , une pièce drôle et rythmée qui alterne entre humour et tragédie, dans le sublime cadre du Château Comtal ! En 1663, Louis-Henri de Montespan, jeune Marquis désargenté, épouse la sublime Françoise de Rochechouart. Mais les dettes s’accumulent et le Marquis doit absolument s’attirer les bonnes grâces du Roi-Soleil. Il part donc à la guerre pour Louis XIV et se réjouit que sa compagne soit introduite à la Cour durant son absence. Mais, c’est sans compter sur les appétits du Roi pour sa tendre épouse, qui devient la nouvelle Favorite royale. Prêt à tout pour récupérer sa femme dont il est passionnément amoureux, il va déclarer une guerre impitoyable au monarque, refusant tous les honneurs liés à sa condition de cocu royal .

Découvrez comment le Marquis de Montespan est devenu l’un des premiers personnages historique à contester la légitimité de la Monarchie Absolue.

Foisonnant, drôle, très instructif et d’une grande modernité ! Paris Match

Un texte de Jean Teulé

Adaptation Salomé Villiers

Mise en scène Etienne Launay

Atelier théâtre actuel en coproduction avec Le Théâtre de la Huchette, Louis d’Or Production et ZD Productions.

Avec Michaël Hirsch, Simon Larvaron, et Marina Pangos

20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-04 21:30:00

fin : 2024-07-04

1 Rue Viollet le Duc

Carcassonne 11000 Aude Occitanie pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

