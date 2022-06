FESTIVAL DE CARCASSONNE – LA TRAVIATA DE VERDI, 5 juillet 2022, .

FESTIVAL DE CARCASSONNE – LA TRAVIATA DE VERDI

2022-07-05 21:30:00 – 2022-07-05

79 79 EUR

Un opéra en trois actes, de Guiseppe VERDI, créé en 1853 à La Fenice de Venise, sur un livret de Francesco Maria PIAVE d’après le roman d’Alexandre DUMAS fils, LA DAME AUX CAMELIAS.

LA TRAVIATA est devenue au XX° siècle l’une des oeuvres les plus jouées dans les opéras. Après avoir conféré à Verdi, de son vivant, une gloire internationale.

Dès les premières notes de l’ouverture de LA TRAVIATA, Verdi annonce la fin, ou bien ne se place-t-il pas déjà à la fin, pour remonter ensuite le passé avec le regard particulier qui caractérise la tragédie ?

C’est ce double point de vue qui guide ce projet. D’une part, une Violetta mourante qui se remémore le passé et d’autre part, une Violetta qui s’étourdit dans les apparences et le mirage social. D’une part, une Violetta lucide témoin de ses vains espoirs et d’autre part, une Violetta jeune et ambitieuse qui tente de sortir du déterminisme social par son unique sensualité. D’une part, une Violetta qui a mis son masque social et d’autre part, à la fin de son histoire, une Violetta sans masque qui, rongée par la maladie, observe avec lucidité la traversée des apparences et le miroir de l’univers des hommes.

Équipe

Violetta : Serenad UYAR

Metteur-en-scène : Olivier DESBORDES

Direction musicale : Dominique TROTTEIN

Décor et costumes : Patrice GOURON

Lumières : Joël FABING

Orchestre et Choeur de Opéra en Plein Air

