FESTIVAL DE CARCASSONNE – KHATIA BUNIATISHVILI Carcassonne, 11 juillet 2022, Carcassonne.

2022-07-11 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-11

Carcassonne Aude

19 EUR

La célèbre virtuose pianiste, Khatia Buniatishvili, livrera un récital d’exception à l’occasion d’une date en toute intimité le 11 juillet prochain au Château Comtal !

Née en Géorgie en 1987, Khatia Buniatishvili commence le piano à l’âge de 3 ans, donne son premier concert avec l’Orchestre de Chambre de Tbilissi à 6 ans et se produit à l’étranger à 10 ans. Elle étudie à Tbilissi avec Tengiz Amiredjibi et se perfectionne à Vienne avec Oleg Maisenberg.

Elle fait ses débuts aux Etats-Unis au Carnegie Hall de New York en 2008. Depuis, elle se produit au Hollywood Bowl, iTunes festival, BBC Proms, aux festivals de Salzbourg, Verbier, Menuhin Festival Gstaad… et dans les plus grandes salles : Carnegie Hall de New York, Walt Disney Concert Hall à Los Angeles, Royal Festival Hall à Londres, Musikverein et Konzerthaus de Vienne, Concertgebouw d’Amsterdam, Philharmonie de Berlin, Philharmonie de Paris et Théâtre des Champs-Élysées, etc.

