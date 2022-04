FESTIVAL DE CARCASSONNE – JOYAUX DU BALLET Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

FESTIVAL DE CARCASSONNE – JOYAUX DU BALLET Carcassonne, 10 juillet 2022, Carcassonne. FESTIVAL DE CARCASSONNE – JOYAUX DU BALLET Carcassonne

2022-07-10 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-10

Carcassonne Aude 50 EUR Avec la participation exceptionnelle d’étoiles et danseurs de l’Opéra de Paris

Une soirée d’exception vous attend au Festival de Carcassonne le 10 juillet prochain : les «Joyaux du Ballet» seront sur la scène du Théâtre Jean-Deschamps pour vous proposer une programmation étincelante ! Le programme associe les plus beaux extraits du répertoire académique, tels que le Lac des Cygnes, Don Quichotte, ou Casse-Noisette avec de sublimes pièces néo-classiques et contemporaines, le tout présenté dans des costumes et lumières d’une qualité remarquable. La distribution, hors normes, comporte certains des plus brillants talents du Ballet de l’Opéra de Paris, invités par ZD Productions à se produire lors de ces soirées à leur propre titre. Carcassonne

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Carcassonne Autres Lieu Carcassonne Adresse Ville Carcassonne lieuville Carcassonne Departement Aude

Carcassonne Carcassonne Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carcassonne/

FESTIVAL DE CARCASSONNE – JOYAUX DU BALLET Carcassonne 2022-07-10 was last modified: by FESTIVAL DE CARCASSONNE – JOYAUX DU BALLET Carcassonne Carcassonne 10 juillet 2022 Aude Carcassonne

Carcassonne Aude