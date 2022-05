FESTIVAL DE CARCASSONNE – JAMES BLUNT, 29 juillet 2022, .

FESTIVAL DE CARCASSONNE – JAMES BLUNT

2022-07-29 – 2022-07-29

Once Upon A Mind Tour, la tournée évènement de James Blunt débarque à Carcassonne !

En attendant, les fans peuvent déjà se réjouir de la sortie de son sixième album studio Once Upon A Mind, depuis le 25 octobre dernier.

Véritable retour aux sources autant musicalement qu’à travers ses textes, le plus charmant des anglais nous livre 11 titres touchants et sincères qui ne sont pas sans rappeler l’univers de son premier album Back To Bedlam.

En 15 ans de carrière, avec des titres à succès comme “You’re Beautiful” et “Goodbye My Lover”, James Blunt aura vendu plus de 23 millions d’albums.

dernière mise à jour : 2022-01-07 par