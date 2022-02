FESTIVAL DE CARCASSONNE – JACK WHITE Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

FESTIVAL DE CARCASSONNE – JACK WHITE Carcassonne, 12 juillet 2022, Carcassonne. FESTIVAL DE CARCASSONNE – JACK WHITE Carcassonne

2022-07-12 21:30:00 – 2022-07-12

Carcassonne Aude 49 49 EUR Jack White, considéré comme un des meilleurs guitaristes au monde par le prestigieux magazine Rolling Stones, débarque pour la toute première fois au Festival de Carcassonne pour une date qui s’annonce d’ores et déjà unique au Théâtre Jean-Deschamps le 12 juillet 2022 ! À ne pas manquer ! Jack White connaît le succès, aux États-Unis mais aussi à l’international, dans un premier temps avec le célèbre duo The White Stripes (fondé en 1997). Avec Meg White, le groupe sortira 7 albums dont le fameux Elephant , qui contient le titre Seven Nation Army, leur plus grand succès mondial.

En 2008, l’emblématique musicien décide de mettre fin à l’aventure White Stripes pour faire une carrière solo et débarque, 4 ans plus tard, avec son tout premier album Blunderbuss qui connaît un beau succès. pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr +33 4 68 11 59 15 Carcassonne

dernière mise à jour : 2022-01-07 par A.D.T. de l’Aude / OMT Carcassonne

Détails Catégories d’évènement: Aude, Carcassonne Autres Lieu Carcassonne Adresse Ville Carcassonne lieuville Carcassonne Departement Aude

Carcassonne Carcassonne Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carcassonne/

FESTIVAL DE CARCASSONNE – JACK WHITE Carcassonne 2022-07-12 was last modified: by FESTIVAL DE CARCASSONNE – JACK WHITE Carcassonne Carcassonne 12 juillet 2022 Aude Carcassonne

Carcassonne Aude