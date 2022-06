FESTIVAL DE CARCASSONNE – GEORGE ET SARAH AVEC MARIE-CHRISTINE ET CHRISTELLE REBOUL

2022-07-06 – 2022-07-06 En ce mois de février 1870, George Sand est une vieille dame toujours indigne mais de plus en plus lasse. Sa carrière commence à décliner, les directeurs des théâtres parisiens refusent sa dernière pièce. Pour les convaincre, elle ne voit qu’une seule solution : persuader Sarah Bernhardt, désormais la plus grande comédienne de l’époque, d’accepter le rôle principal. C’est ainsi qu’après un interminable voyage, George débarque sans prévenir dans la maison que Sarah loue à Port Blanc, un petit village breton. S’amorce alors un duel jubilatoire, cruel et drôle, entre ces deux femmes, à la fois si semblables et si éloignées, ponctué par les éclats de la tempête – et arbitré malgré lui par l’amant de Sarah, Lucien, un jeune marin de 17 ans. dernière mise à jour : 2022-03-30 par

