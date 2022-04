FESTIVAL DE CARCASSONNE – GAD ELMALEH Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

2022-07-23

Carcassonne Aude 7 ans après « Sans tambour » et une tournée internationale dans plus de 15 pays, Gad Elmaleh se produira pour un spectacle unique le 23 juillet 2022 au Festival de Carcassonne. En tournée depuis plusieurs mois maintenant dans toute la France et en Europe avec son spectacle «D’ailleurs», Gad Elmaleh a passé 4 semaines à guichets fermés sur les planches parisiennes du Dôme de Paris, avant de reprendre la route à la rencontre de son public. Rendez vous le 23 juillet, une invitation à s’immerger dans un spectacle mêlant stand-up et personnages. Carcassonne

