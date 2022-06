FESTIVAL DE CARCASSONNE – FANDANGO, 7 juillet 2022, .

FESTIVAL DE CARCASSONNE – FANDANGO

2022-07-07 – 2022-07-07

CÍA David Coria & CÍA David Lagos

« Parler de Fandango c’est faire référence à la tradition, aux coutumes à la voix du peuple, au Flamenco… Il représente un axe transversal de la culture espagnole présent depuis plus de 500 ans, tant dans des domaines sociaux et dans l’intimité des foyers.

En se basant sur ces prémisses, nous construisons une extravagante fantaisie du monde espagnol, un monde flamenco, où l’on laisse carte blanche au passé, au présent et au futur (possible ou non) de notre histoire ; aux origines et aux transformations, à l’avant-gardisme et à la tradition. Nous utilisons notre langage, la danse flamenco et, par extension, la danse en général, en nous immergeant dans la variété infinie qu’elle nous offre.

En brouillant les limites des expressions de danse folkloriques, espagnoles et flamenco, nous créons un amalgame de mouvements dans lesquels nous pouvons crier à pleins poumons ¡FANDANGO! » David Coria

dernière mise à jour : 2022-03-30 par