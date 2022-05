FESTIVAL DE CARCASSONNE – CALOGERO

FESTIVAL DE CARCASSONNE – CALOGERO, 17 juillet 2022, . FESTIVAL DE CARCASSONNE – CALOGERO

2022-07-17 21:30:00 – 2022-07-17 67 67 EUR Près de trois ans après l’énorme succès du LIBERTÉ CHÉRIE TOUR joué devant plus de 400 000 spectateurs, et bien évidemment au Festival de Carcassonne, CALOGERO (re)donne rendez-vous à son fidèle public à l’été 2022 ! Un concert immanquable qui s’annonce d’ores et déjà inoubliable, le 17 juillet prochain au Théâtre Jean-Deschamps. dernière mise à jour : 2022-01-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville