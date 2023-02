FESTIVAL DE CAPOEIRA Complexe Sportif « LE111 » Terville Catégories d’Évènement: Moselle

2023-03-04 10:00:00 10:00:00 – 2023-03-05 18:00:00 18:00:00

Moselle L’association Capoeira Senzala vous invite à leur premier festival de capoeira au Complexe Sportif « LE111 » et au 112. +33 6 64 72 41 05 https://capoeirasenzalalorraine.com/12eme-festival-de-capoeira-terville-2023/ Ville de Terville

