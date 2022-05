Festival de Cannes 2022 : projection du film d’ouverture ” Z (comme Z) ” Cinéma Le Méjan Actes Sud Arles Catégories d’évènement: Arles

Festival de Cannes 2022 : projection du film d'ouverture " Z (comme Z) "

le mardi 17 mai à 19:00

Un film de Michel Hazanavicius / France / 2022 / 1h51 Avec : Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris, Luàna Bajrami, Finnegan Oldfield **Résumé** Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d’horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage…

7,50€, 6€

Retransmission en direct de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes 2022 et projection du film d'ouverture. Cinéma Le Méjan Actes Sud, Arles

2022-05-17T19:00:00 2022-05-17T22:30:00

