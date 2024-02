Festival de Bugeat Stage d’initiation à la technique du vitrail Bugeat, lundi 22 juillet 2024.

L’association des « Amis du Pays de Bugeat » organise, dans le cadre de son Festival Sports et Culture, un atelier d’initiation à la technique du vitrail par Chantal Godet, maître vitrailliste.

De 9h30 à 12h30 pour les débutants et de 14h30 à 17h30 pour les confirmés au Foyer Rural

Le stage se compose de 4 demi-journées (matin ou après-midi au choix).

Adultes et ados. Pré-inscription nécessaire sur contact@lesamisdebugeat.fr ou 07 82 90 48 82

Matériel fourni par les ADPDB.

Tarif 90€ le stage .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-22 14:30:00

fin : 2024-07-25 17:30:00

Foyer Rural place du champ de foire

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@lesamisdebugeat.fr

