Festival de Bugeat Initiation à la course d’orientation Bugeat, samedi 27 juillet 2024.

Festival de Bugeat Initiation à la course d’orientation Bugeat Corrèze

Dans le cadre du festival Sport et Culture, l’association les Amis du Pays de Bugeat propose une initiation à la course d’orientation dans le bois de Chaleix sur le thème des planètes, en partenariat avec l’Espace 1000 Sources et le PNR, sous la houlette de Patricia RIVALIER et JC GUILLAUME, bénévoles de l’association. Tout public, ados, adultes et enfants à partir de 7 ans si accompagnés d’un adulte. .

rue de la Ganette

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@lesamisdebugeat.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 09:30:00

fin : 2024-07-27 12:30:00



L’événement Festival de Bugeat Initiation à la course d’orientation Bugeat a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de Tourisme Terres de Corrèze