Festival de Bugeat Atelier prévention des chutes et Qi Gong, le sport, un bonheur à partager à tout âge ! Bugeat, samedi 27 juillet 2024.

Dans le cadre du festival de Bugeat Sport et Culture, un atelier est proposé à l’EPHAD :

« Prévention des chutes » et Qi Gong animé par deux bénévoles de l’association Chloé Briens ceinture noire de judo et Bruno Hougas professeur de Qi Gong.

Ouvert et offert à tous, résidents, aidants, familles, personnel de l’EHPAD. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 14:00:00

fin : 2024-07-27 16:30:00

EPHAD

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@lesamisdebugeat.fr

