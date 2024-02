[Festival de Bué] Concert Guidemsalak Bué, jeudi 14 mars 2024.

[Festival de Bué] Concert Guidemsalak Bué Cher

Ne manquez pas le concert de Guidemsalak au Festival de Bué !

Venez découvrir leur musique envoûtante et laissez-vous emporter par leurs rythmes envoûtants. Une soirée inoubliable en perspective, où la musique et la bonne ambiance seront au rendez-vous.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 19:00:00

fin : 2024-03-14

Bué 18300 Cher Centre-Val de Loire

