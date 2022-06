Festival de Bridge de la ville d’Hossegor Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor Catégories d’évènement: 40150

Soorts-Hossegor 40150 Le Bridge Club Hossegor présente le Festival de BRDIGE de la ville d’Hossegor en partenariat avec la fédération française de Bridge – Challenge du comité de l’Adour ! Pour cette édition, l’événement aura lieu les 5, 6 et 7 août 2022 au Sporting Casino d’Hossegor. Plusieurs disciplines à l’honneur avec le patton, le mixte et l’open. Droits d’engagement par séance: 25€ par joueur/ Gratuit pour les juniors et cadets.

Arbitrage: Xavier SCHURER. Programme du festival:

5 août: PATTON à partir de 16h & cocktail à 20h.

6 août: Mixte à partir de 15h & cocktail à 19h30.

Sporting Casino 119 Avenue Maurice Martin Soorts-Hossegor

