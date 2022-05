Festival de Bourgogne du Sud : Voyage en Chine Chauffailles Chauffailles Catégories d’évènement: Chauffailles

Chauffailles Saône-et-Loire Dans le cadre de sa 20ème édition et de son invitation au “Voyage musical”, le Festival de Bourgogne du Sud présente ce concert extraordinaire qui immergera les spectateurs dans la culture chinoise de toujours. La soprano Yun Li, grâce à une technique vocale étonnante déploie les multiples nuances d’un répertoire saisissant.

Vous découvrirez un instrument typique, l'hulusi et ses variations inouïes, grâce au talent de Béatrice Berne. Le piano de Pierre Courthiade rythme ce concert prodigieux.

arcane17desarts@orange.fr

