Festival de Bourgogne du Sud Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, 16 juillet 2022, Saint-Maurice-lès-Châteauneuf.

Festival de Bourgogne du Sud Le Bourg Eglise de Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

2022-07-16 – 2022-07-16 Le Bourg Eglise de Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saône-et-Loire

5 5 EUR Le Festival de Bourgogne du Sud fête sa 20ème édition !

Une nouvelle invitation au voyage s’ouvrira de l’Italie à la Chine avec la mise en valeur de deux instruments un peu méconnus : la mandoline et l’hulusi.

Embarquez d’abord pour un voyage en Italie, les 16 et 17 juillet, à l’église de Saint-Maurice avec le duo Korsak-Collet à la mandoline et à la guitare, et Béatrice Berne à la clarinette.

arcane17desarts@orange.fr https://www.beatrice-berne.com/

Le Bourg Eglise de Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

