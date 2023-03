Festival de Bourgogne du Sud- Concerts Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Catégories d’Évènement: Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

Saône-et-Loire

Festival de Bourgogne du Sud- Concerts, 22 juillet 2023, Saint-Maurice-lès-Châteauneuf. Eglise, place de l'église, rue du Bourg

2023-07-22

Saône-et-Loire Deux concerts : « Spirito Lirico » avec la soprano Cécile Perrin. Béatrice Berne, à la clarinette, et Pierre Courthiade, au piano, vouq enchanteront les samedi 22 juillet 20h30 et dimanche 23 juillet 17h30.

Oeuvres classiques et traditionnelles,Mozart, Schubert, etc. Musiques d’Auvergneet d’ailleurs.

Eglise de Saint-Maurice lès Châteauneuf.

Un trio formidable avec la voix magnifique de Cécile Perrin, artiste internationalement reconnue. Virtuosité et sensibilité dans l’esprit lyrique des diverses époques.Un moment exceptionnel au coeur du Brionnais dans l’esprit de la musique. Martine Chifflot a choisi ce concert pour illustrer les délices musicales de cette 21ème édition. Un hommage à Agnès Lacornerie. arcane17desarts@orange.fr +33 3 85 26 29 07 Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

