Festival de Bourgogne du Sud : Assises du temps, 20 août 2022, .

Festival de Bourgogne du Sud : Assises du temps

2022-08-20 – 2022-08-20

5 5 EUR Ces “Assises du temps” musicales nous immerge dans la poésie fluide et suggestive de Martine Chifflot-Comazzi que la musique de Béatrice Berne colore de ses nuances infinies au son de l’hulusi, du xiu et des bols tibétains.

Un voyage extatique des rives de l’Extrême-Orient aux abords de l’Occident. Un rien fait signe et tout frémit dans ce déploiement subtil des saisons et des jours au gré d’une trentaine de haïkus révélateurs.

Un émouvant voyage musical de la Chine au Japon.

arcane17desarts@orange.fr +33 3 85 26 29 07

