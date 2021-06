Sury-ès-Bois Sury-ès-Bois Cher, Sury-ès-Bois Festival de Boucard : Quatuor Diotima Sury-ès-Bois Sury-ès-Bois Catégories d’évènement: Cher

Sury-ès-Bois Cher Sury-ès-Bois Dans le cadre du Festival de Boucard, l’église de Sury-es-Bois accueille une représentation du Quator Diotima, « un des plus demandés aujourd’hui, est né en 1996 sous l’impulsion de lauréats du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris

. Il est composé de Yun-Peng Zhao – violon, Constance Ronzatti – violon, Franck Chevalier – violoncelle, Pierre Morlet – alto. » Réservation indispensable. Concert proposé dans le cadre du Festival de Boucard.

Festival Boucard dernière mise à jour : 2021-06-16 par

